Погода в столичном регионе резко ухудшится

В Москве и Московской области ожидается резкое ухудшение погоды уже сегодня, 1 апреля, сообщает «Подмосковье Сегодня».

Уточняется, что в связи с резким снижением температуры в столичном регионе температура воздуха будет достигать максимум 2-7 градусов тепла. Кроме того, ожидаются осадки в виде сильного дождя и мокрого снега.

В связи с этим, синоптики не рекомендуют московским автолюбителям менять резину авто с зимней на летнюю.

Уточняется, что уже во вторник, 2 апреля, небо прояснится и прекратятся осадки, а температура воздуха днем составит плюс 5 - 10 градусов, в среду 6 - 11 градусов. Ожидаются слабые заморозки.