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Погода в Москве будет теплой

18 Августа 2018 в 08:18
Погода в Москве будет теплой

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 18 августа, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что такие погодные условия являются комфортными, они не оказывают нагрузки на организм и не вызывают метеопатических реакций, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня - Евстигней-житник. Принято было заклинать жнивьё, дабы нечистая сила не выгоняла с него скот. По Евстигнею определяется погода декабря. Для очистки воздуха в комнатах прежде развешивали связки луковиц.

 

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