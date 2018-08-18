Погода в Москве будет теплой

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 18 августа, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что такие погодные условия являются комфортными, они не оказывают нагрузки на организм и не вызывают метеопатических реакций, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня - Евстигней-житник. Принято было заклинать жнивьё, дабы нечистая сила не выгоняла с него скот. По Евстигнею определяется погода декабря. Для очистки воздуха в комнатах прежде развешивали связки луковиц.