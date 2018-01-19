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Погибший в Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдавии

19 Января 2018 в 20:26
Сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Виталий Зара, погибший 18 января в городе Краматорске Донецкой области в результате ДТП, был гражданином Молдавии, передает Интерфакс.
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