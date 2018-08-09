Погибшие в горах Кабардино-Балкарии были росгвардейцами

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации подтвердила гибель четырех военнослужащих по контракту в горах Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в горном районе по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли 4 человека.

На место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.

Ранее сообщалось, что между горами Дых-Тау и пик Пушкина на леднике Мижирги на высоте 4 500 метров сорвались четыре человека в связке.

Мижирги — один из пятитысячников Кавказа. Высота западной вершины Мижирги достигает — 5047 метров. Мижирги является частью массива Безенгийской стены.