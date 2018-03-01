Погибшие и пострадавшие есть при взрыве в жилом доме Подмосковья

В подмосковном городе Раменское в четверг рано утром произошел взрыв. По предположительной информации, это был взрыв бытового газа, сообщил глава Раменского района Андрей Кулаков.

Во время ЧП пострадали восемь жильцов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Два человека находятся в тяжелом состоянии, у них сильные ожоги. Все раненые доставлены в Раменскую больницу.

На данный момент сообщается о трех погибших.

Жители дома временно разместили в соседнем детском саду. На месте ЧП работают подразделения МЧС, пожарные, скорая, управляющая компания.