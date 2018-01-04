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Погибшего в Сирии российского вертолетчика похоронили под Саратовом

4 Января 2018 в 18:31
Погибшего в Сирии российского вертолетчика похоронили под Саратовом

Один из пилотов российского вертолета Ми-24, который разбился в Сирии 31 декабря, похоронен на Родине. Погребение прошло 4 января в городе Пугачев Саратовской области.

Как сообщили в администрации города, в Пугачеве пилот, имя которого не называется, провел детство. В настоящее время здесь живут его мать и сестра.

Накануне в Минобороны сообщили о крушении российского вертолета Ми-24 при перелете из Хмеймима на аэродром Хама, которое произошло 31 декабря. В ведомстве подчеркнули, что падение машины было вызвано технической неисправностью, «никакого огневого воздействия» на вертолет оказано не было. Погибли оба пилота, борттехник получил серьезные травмы и был госпитализирован, пишет РИА Новости.

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