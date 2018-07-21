Погибшего фигуриста Тена в последний путь проводили аплодисментами

В Алма-Ате простились с фигуристом Денисом Теном. Бронзовый призер Игр в Сочи погиб орт рук преступников 19 июля.

Прощание со спортсменом прошло во дворце спорта имени Балуана Шолака. На гражданскую панихиду пришли тысячи людей с цветами. Гроб с телом Тена вынесли из зала под аплодисменты. Фигурист будет похоронен на кладбище в поселке Дружба близ Алма-Аты.

Бронзовый призер ОИ-2014 в Сочи по фигурному катанию Денис Тен погиб от рук преступников, которые пытались скрутить зеркала на его автомобиле. Фигурист получил множественные ножевые ранения и скончался в больнице после сильной кровопотери. Тену было всего 25 лет.

Убийцы фигуриста задержаны и признались в содеянном, пишет Газета.ру