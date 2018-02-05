Поездку немецких депутатов в Крым раскритиковал кабмин ФРГ

После поездки немецкой делегации в Крым в правительстве ФРГ выступили с критикой таких контактов между государствами. Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, в частности, подчеркнул, что Германия «постоянно напоминает, что международное сообщество придерживается политики непризнания» Крыма частью России, сообщает издание Westfälische Nachrichten.



3 февраля немецкая делегация из восьми депутатов региональных парламентов и помощника одного из них прибыла в Крым. Парламентарии выступают за отмену санкций в отношении РФ. На полуострове они пробудут до 9 февраля, отмечает РБК.