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Поезда на участке Белорусского направления МЖД едут в реверсивном режиме

18 Июля 2018 в 00:27
Поезда на участке Белорусского направления МЖД едут в реверсивном режиме

Движение поездов на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления Московской железной дороги организовано по одному пути из-за водителя, повредившего заградительное устройство на переезде, сообщает пресс-служба МЖД.

Водитель не справился с управлением, столкнулся с заградительной плитой, в результате машину отбросило в кювет. Дежурный по переезду вызвал «скорую» для оказания помощи пострадавшему, передает Агентство «Москва».

После инцидента пропало напряжение в контактной сети на участке на первом главном пути. На период проведения ремонтных работ организовано движение по соседнему пути в реверсивном режиме.

Известно, что задерживается поезд №873 (Бородино-Гагарин).

Белорусское (Смоленское) направление Московской железной дороги — железнодорожные линии на запад от Москвы. Главный ход к Смоленску и далее до границы с Белоруссией (до станции Красное). Длина главного хода 490 км.

По этому направлению следуют пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования (в том числе направляющиеся в Минск, Брест, Гомель, Вильнюс, Калининград, Варшаву, Берлин, Прагу, Париж, Ниццу).


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