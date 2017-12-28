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Поезда на МЦК временно проезжают станцию «Коптево» без остановки

28 Декабря 2017 в 20:18
Поезда на МЦК временно проезжают станцию «Коптево» без остановки

Поезда на Московском центральном кольце проезжают станцию «Коптево» без остановки, сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.

Временные меры были введены после обнаружения на станции оставленных без присмотра вещей. В целях безопасности пассажиров на место вызваны представители правоохранительных органов, сообщает Агентство «Москва».

Станцию «Коптево» находится в районе Коптево напротив локомотивного депо «Лихоборы». Имеет один вестибюль, совмещенный с надземным переходом через пути линии. Выход к Михалковской улице и усадьбе Михалково на севере и Коптевскойулице, рядом с конечной трамвайной остановкой «Михалково» на юге.

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