Поезда на МЦК временно проезжают станцию «Коптево» без остановки

Поезда на Московском центральном кольце проезжают станцию «Коптево» без остановки, сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.

Временные меры были введены после обнаружения на станции оставленных без присмотра вещей. В целях безопасности пассажиров на место вызваны представители правоохранительных органов, сообщает Агентство «Москва».

Станцию «Коптево» находится в районе Коптево напротив локомотивного депо «Лихоборы». Имеет один вестибюль, совмещенный с надземным переходом через пути линии. Выход к Михалковской улице и усадьбе Михалково на севере и Коптевскойулице, рядом с конечной трамвайной остановкой «Михалково» на юге.