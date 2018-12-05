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Поезда «Москва» запустят по Большой кольцевой линии метро

5 Декабря 2018 в 12:04
Поезда «Москва» запустят по Большой кольцевой линии метро

Московский метрополитен собирается запустить инновационный поезд «Москва» на первом участке Большой кольцевой линии. Они отправятся в путь с открытием станции «Савеловская» БКЛ. «Москва» уже поставлена в электродепо «Солнцево» для тренировки машинистов.

Таким образом, после открытия «Савеловской» самые современные составы будут ходить на пяти линиях столичной подземки, сообщил начальник дирекции инфраструктуры метрополитена Дмитрий Дощатов.

Первые поезда «Москва» начали ходить в 2017 году на самой загруженной Таганско-Краснопресненской ветке. Весной 2018 года они принялись курсировать и на на Калужско-Рижской линии. Их также можно увидеть на Филевской линии.

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