Поезд застрял на Сахалине из-за снежного заноса

На Сахалине поезд не смог пробиться сквозь снежный занос. Инцидент произошёл на перегоне Заозёрное – Пугачёво Дальневосточной железной дороги. Поезд следовал по маршруту Ноглики – Южно-Сахалинск.

К поезду пришлось направить дополнительные локомотивы. Им удалось вытащить поезд из снега, однако он продолжил путь с шестичасовым отставанием от графика, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Стоит отметить, что 24 января на Сахалине отменили ряд пригородных поездов. Причина тому – обильные снегопады.