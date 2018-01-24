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Поезд застрял на Сахалине из-за снежного заноса

24 Января 2018 в 15:33
Поезд застрял на Сахалине из-за снежного заноса

На Сахалине поезд не смог пробиться сквозь снежный занос. Инцидент произошёл на перегоне Заозёрное – Пугачёво Дальневосточной железной дороги. Поезд следовал по маршруту Ноглики – Южно-Сахалинск.

К поезду пришлось направить дополнительные локомотивы. Им удалось вытащить поезд из снега, однако он продолжил путь с шестичасовым отставанием от графика, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Стоит отметить, что 24 января на Сахалине отменили ряд пригородных поездов. Причина тому – обильные снегопады.

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