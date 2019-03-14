Поезд сбил мужчину в районе платформы «Тимирязевская»

Пригородный электропоезд «Москва — Дубна» около двух часов назад насмерть сбил мужчину в районе платформы «Тимирязевская» Савеловского направления МЖД, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По предварительным данным, он перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в РФ утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе антитеррористической. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил НСН, что железная дорога расходует 50 миллиардов долларов на обеспечение безопасности.

