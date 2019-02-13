Поезд сбил двух подростков на станции «Водники»

Один подросток погиб и один пострадал под колесами поезда на станции «Водники» Савеловского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Вероятной причиной трагедии является переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Водники — пассажирская платформа Савёловского направления Московской железной дороги в городе Долгопрудном Московской области. Названа в 1951 году по находящемуся неподалёку посёлку Водники. Прежнее название — 19 км.