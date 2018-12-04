«Подъёмники» ждут всех на pre-party «Чартовой Дюжины» 2019 в Петербурге

Акция «НАШЕго Радио» «От Питера до Москвы» 2018 завершится грандиозной вечеринкой! Московские «Подъёмники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков, а также ведущие шоу «Рок и Роллы» Блондинка Таня и Алексей Петровский приглашают всех жителей Северной столицы на pre-party «Чартовой Дюжины» 2019, которая состоится в пятницу, 7 декабря 2018 года, всего в нескольких минутах ходьбы от Мариинского театра и легендарного Исаакиевского собора – в Hard Rock Cafe на Садовой улице.

Сбор всех НАШих в 18:00, вход свободный. Гвоздем программы станет выступление музыкальной группы Billy’s Band: коллектив обеспечит гостям pre-party потрясающее настроение в блюзовых, джазовых и рок-ритмах и подготовит публику к самому главному событию зимнего сезона – XII Ежегодному музыкальному фестивалю «Чартова Дюжина» 2019!

Напомним, что вручение национальной премии прогремит 16 февраля 2019 года на одной из крупнейших площадок Санкт-Петербурга – «Ледовом Дворце». На данный момент уже известны первые участники: Глеб Самойлов и The Matrixx, «ДДТ» и «Сурганова и Оркестр» - список пополнится в самое ближайшее время.

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