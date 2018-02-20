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«Подъёмники» рассказали о работе с участниками «Тотального диктанта»

20 Февраля 2018 в 13:10
«Подъёмники» рассказали о работе с участниками «Тотального диктанта»

Людям, которые зачитывают «Тотальный диктант», рассказывают, с какой интонацией это нужно делать. Об этом в эфире НСН рассказала ведущая утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Таня Борисова, которая в 2016 году вместе с коллегами читала текст на одной из площадок.

«Я бы хотела отметить ту работу, которая ведётся с участниками акции, которые помогают проводить «Тотальный диктант», зачитывая тексты. Здесь тоже проводится работа, нам объясняют, как правильно читать, чтобы всем было понятно. Рассказывают, с какой интонацией, что не надо торопиться, чтобы люди, которые пришли не испытывали сложности с восприятием текста», - заявила Борисова.

Напомним, ранее организаторы проекта во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» призвали пять регионов принять участие в «Тотальном диктанте». В частности речь идёт о Карачаево-Черкессии, Алтае, Ингушетии и других регионах.

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