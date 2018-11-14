«Подъёмники» поделились опытом на международной конференции

Ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Таня Борисова, Александр Бон и Игорь Паньков стали спикерами на VIII Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» в рамках пятого Международного конгресса Российской Академии Радио. Вместе с НАШими ведущими на мероприятии выступали ведущие эксперты индустрии радио из разных стран, специалисты ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, представители крупнейших российских радиохолдингов, Академики РАР.

«Подъёмники» представили доклад в панельной дискуссии «Утро на музыкальном радио», во время которого рассказали о специфике работы формата «утреннее шоу», напомнили присутствующим самые яркие акции уходящего года и привели примеры оригинальных коммерческих интеграций в эфир.

«В эфире точно такие же, как в жизни, со своими характерами, недостатками, и мы не играем никаких ролей. Это сочетание всех факторов, такой естественности очень нравится в нас нашим слушателям, находят в них отклик, и таким образом они вовлекаются в наш эфирный процесс», - Таня Борисова.

«Многие рекламодатели не хотят прямую рекламу, это заставляет нас придумывать интересные спецпроекты. Мы стараемся интересно интегрировать сложных клиентов, чтобы они не раздражали слушателей и чтобы клиент остался доволен», - Игорь Паньков.

Также во время выступления спикеры «НАШЕго Радио» обрадовали гостей конференции неожиданным гостем. В свой день рождения на доклад «Подъёмников» приехал большой друг радиостанции «НАШЕго Радио» Герой России, космонавт Сергей Рязанский. «Подъёмники» напомнили о многочисленных акциях, успешно осуществлённых благодаря его содействию, и показали фрагмент музыкального клипа группы BrainStorm на песню Wonderful Day, который был снят при поддержке Героя России – Рязанский выступил в роли оператора, предоставив материал для видео. Кстати, музыканты группы познакомились со знаменитым космонавтом на «НАШЕм Радио», встретившись после эфира!

Заключительным презентом собравшимся стал небольшой ролик, который специально для доклада НАШих ведущих записали музыканты группы The Hatters.

Подробнее о выступлении – на nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!