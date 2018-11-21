«Подъёмники» неделю будут вести эфиры из Санкт-Петербурга

«НАШЕ Радио» объявляет акцию «От Питера до Москвы» 2018. В преддверии «Чартовой Дюжины 2019», которая впервые пройдет только в Санкт-Петербурге, ведущие утреннего шоу «Подъёмники» вновь засобирались к берегам Невы, чтобы навестить друзей и привезти целую гору новостей и сюрпризов.

Всю неделю с 3 по 7 декабря 2018 года жители Северной столицы смогут ежедневно наблюдать, как Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков ведут прямые эфиры из открытой студии в самом центре города: в одном из исторических зданий на Невском проспекте. Каждый день навещать москвичей будут НАШи музыканты и друзья радиостанции из Питера, а по вечерам «Подъёмники» будут разведывать для НАШих из всех уголков страны самые интересные, знаменитые и богатые историями места города.

Завершит акцию «Подъёмники в Питере» специальная вечеринка - pre-party «Чартовой Дюжины 2019». Время, место и программа пока держится в секрете. Следите за обновлениями на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!