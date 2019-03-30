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Подведены итоги первой пленарной сессии деловой программы KEF’2019

30 Марта 2019 в 10:50
Подведены итоги первой пленарной сессии деловой программы KEF’2019

Красноярский экономический форум проходит 28-30 марта в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» в Красноярске. В этом году участие в мероприятие принимают более 6000 человек и 300 спикеров. В рамках KEF’2019 запланировано порядка 100 деловых мероприятий.

В рамках первой пленарной сессии деловой программы выступили, в том числе, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак, заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

В рамках конференции обсуждался вопрос регулирования розничной торговли. По словам Белякова «отношения между поставщиками и ритейлом должны строиться на бизнес-логике». Он отметил, что экономика отрасли на данный момент не улучшается. Кроме того, увеличиваются издержки производителей. Обсуждение этого вопроса продолжилось уже в рамках круглого стола.

Обсуждались на круглом столе и вопросы цифровизации сектора. Директор по связям с государственными органами «Яндекс.Маркета» Артем Глущенко высказал мнение, что толчком к развитию новых форматов может стать решение о легализации дистанционной продажи алкоголя. По его словам, такое решение могло бы стать драйвером развития электронной торговли продуктами питания.

Организаторами KEF'2019 выступили Правительство России, а также Правительство Красноярского края.

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