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Подросток спровоцировал серьезное ДТП в Саратовской области

21 Августа 2018 в 23:17
Подросток спровоцировал серьезное ДТП в Саратовской области

Серьезное ДТП произошло сегодня вечером около дома №43 по улице Чапаева в городе Аткарске Саратовской области, передает РИА «Новости»,

27-летний водитель мотоцикла «Honda» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода, после чего мотоцикл столкнулся с припаркованной «Toyota Corolla». В результате ДТП водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте аварии.

Ребенок с травмами госпитализирован. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

Аткарск расположен на Приволжской возвышенности, при впадении реки Аткара в реку Медведица (левый приток Дона), в 92 километрах к северо-западу от Саратова. Река делит город пополам. Железнодорожная станция Аткарск Приволжской железной дороги на линии Астрахань-Саратов-Москва.

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