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Подростки в США угнали самолет

23 Ноября 2018 в 12:46
Подростки в США угнали самолет

Двое подростков из города Дженсен на востоке штата Юта решили отправиться в путешествие, однако выбрали для этого весьма необычный способ. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местные СМИ.

Источник подчеркивает, что подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали самолет с частного аэродрома в Дженсене и отправились на нем в соседний город. Угонщики пролетели расстояние в 24 километра и смогли успешно приземлиться в Вернал Риджина. Сразу же после вояжа нарушители задержаны стражами порядка.

Между тем, как отмечает RT, в Полтавской области Украины произошёл похожий инцидент. Там неизвестные угнали самолёт Ан-2 с территории бывшего аэродрома. По данным полиции, также злоумышленники похитили шесть комплектов навесного оборудования и один неисправный двигатель.

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