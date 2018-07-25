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Подразделения Центрального военного округа подняты по тревоге

25 Июля 2018 в 12:58
Подразделения Центрального военного округа подняты по тревоге

Свыше десяти тысяч военных были подняты по тревоге в Центральном военном округе. Части и подразделения ЦВО провели тренировку по оперативному приведению в высшую степень боевой готовности, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе округа уточнили, что боевая готовность будет проверяться в течение всей недели в соединениях и воинских частях, которые расположены в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Туве.

Как отмечает  Газета.ру, военнослужащие также отработали действия при отражении внезапной атаки противника на особо важные объекты. Для этого была проверена слаженность подразделений и оперативное взаимодействие между ними.

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