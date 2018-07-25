Подразделения Центрального военного округа подняты по тревоге

Свыше десяти тысяч военных были подняты по тревоге в Центральном военном округе. Части и подразделения ЦВО провели тренировку по оперативному приведению в высшую степень боевой готовности, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе округа уточнили, что боевая готовность будет проверяться в течение всей недели в соединениях и воинских частях, которые расположены в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Туве.

Как отмечает Газета.ру , военнослужащие также отработали действия при отражении внезапной атаки противника на особо важные объекты. Для этого была проверена слаженность подразделений и оперативное взаимодействие между ними.