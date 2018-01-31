Подписи за выдвижение Волынец собирали несколько десятков человек

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала, что ей было трудно собрать подписи в поддержку своего выдвижения.

«Собрать 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысяч от каждого региона страны) это очень большая нагрузка. Это сделать сложно и по времени, и с финансовой точки зрения, и с энергетической. Национальный родительский комитет имеет региональную структуру. Сейчас сказать о том, что нам это ничего не стоило – это было бы огромным неуважением по отношению к нашим соратникам, а это несколько десятков человек, которые работали все эти дни, причём работали за общественных началах», - заявила Волынец.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета во время пресс-конференции в НСН рассказала, что получила огромное количество предложений от непарламентских партий для выдвижения своей кандидатуры на выборы.