Подписи в поддержку выдвижения Путина доставили в ЦИК

ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости

Представители штаба действующего президента РФ Владимира Путина принесли в Центризбирком подписи, которые необходимы для его официальной регистрации в качестве кандидата на грядущих выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Всего в ЦИК было доставлено около 315 тысяч подписей, они поместились в 28 коробках, сообщает RT.

Теперь Центризбиркому предстоит проверять подписи и другие документы, которые подал Владимир Путин. Позже будет принято окончательное решение по поводу его регистрации в качестве кандидата на пост президента, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, выборы главы России пройдут в РФ 18 марта.