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Подписи в поддержку выдвижения Путина доставили в ЦИК

29 Января 2018 в 15:13
Подписи в поддержку выдвижения Путина доставили в ЦИК
ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости

Представители штаба действующего президента РФ Владимира Путина принесли в Центризбирком подписи, которые необходимы для его официальной регистрации в качестве кандидата на грядущих выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Всего в ЦИК было доставлено около 315 тысяч подписей, они поместились в 28 коробках, сообщает RT.

Теперь Центризбиркому предстоит проверять подписи и другие документы, которые подал Владимир Путин. Позже будет принято окончательное решение по поводу его регистрации в качестве кандидата на пост президента, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, выборы главы России пройдут в РФ 18 марта.

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