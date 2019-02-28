Подписан украино-российский протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год, сообщает РИА «Новости».

По словам председателя Госрыбагентства Ярослава Белова, одно из преимуществ данного протокола - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн для Украины и 6 тысяч тонн для России.

Протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат.

Напомним, в конце ноября в Керченском проливе произошел инцидент, за которым последовало очередное обострение отношений между Россией и Украиной. Тогда, по данным ФСБ, украинские суда вошли в территориальные воды России, совершали там опасное маневрирование, не реагируя на предупреждения российской стороны. В итоге корабли были задержаны, моряки арестованы, они находятся в московских СИЗО. В обеих странах по поводу произошедшего возбуждены уголовные дела, в ряде областей Украины было введено военное положение.​

