Подозреваемые в стрельбе у школы задержаны в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые участники перестрелки у школы № 121. Об этом НСН сообщила корреспондент онлайн-издании nn.ru Оксана Нестерова. Ранее стало известно, что стрельба произошла рядом с учебным заведением на улице Тонкинской.

Предположительно в перестрелке с применением травматического оружия приняли участие две группы молодых людей, которые ранее начали выяснять отношения на Московском шоссе. Оттуда они направились на машинах в сторону Тонкинской.

Те, кого преследовали, намеревались забежать в школу, однако преследователи не отставали от них. Участники конфликта ретировались после того, как местные жители вызвали полицию. По Нижегородской области объявлен план «Перехват» для поиска стрелков.