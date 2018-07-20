Подозреваемые в отравлении Скрипалей сбежали из Британии

Двое подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. По его информации, о том, что подозреваемые сбежали из страны, говорит закодированное послание, отправленное после инцидента. Как утверждает источник, сообщение было перехвачено британскими военными на Кипре. Оно якобы было адресовано «московским кураторам».

Источник не сообщил, в каком направлении отправились подозреваемые и являются ли они россянами.

Подозреваемые были вычислены с помощью камер видеонаблюдения в аэропорту и в Солсбери. Полицейские использовали при этом технологию распознавания лиц.