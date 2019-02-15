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Подмосковный дуб возрастом претендует на звание «Европейское дерево года – 2019»

15 Февраля 2019 в 18:32
Подмосковный дуб возрастом претендует на звание «Европейское дерево года – 2019»
Подмосковный дуб возрастом почти 250 лет претендует на победу в голосовании на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2019». За победу борются представители пятнадцати стран Европы.

Как сообщили сайту «Подмосковье сегодня» в пресс-службе областного Минэкологии, дерево-рекордсмен растет на территории музея-заповедника «Абрамцево» под Сергиевым Посадом. Ранее дуб был признан «Российским деревом года».

Добавим, чтобы уникальное растение получило и признание в Старом Свете, всех жителей региона и неравнодушных россиян приглашают отдать свой голос на официальном портале конкурса до конца этого месяца.

На данный момент абрамцевский дуб набрал уже более 20,5 тысяч голосов. Его основные соперники – венгерское миндальное дерево и португальский вековой дуб.

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