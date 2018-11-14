Подмосковный активист попытался прорваться к животным в цирке

Зоозащитник в подмосковных Мытищах попытался прорваться в передвижной цирк «Корона», чтобы проверить, как там содержатся животные. Охранник не пропустил активиста внутрь. Поговорить с ним пришлось также директору цирка «Корона» Олегу Плахтееву. Защитник животных вел себя довольно агрессивно, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мужчина требовал пропустить его, ссылаясь на новости с нападениями животных на зрителей в цирках. Активист также заявил, что он не носит вещи из натуральной кожи и является вегетарианцем.





После неудачной попытки проверить, как содержатся в цирке звери, зоозащитник отправился на улицу устраивать одиночный пикет.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке Краснодарского края, где произошло нападение тигрицы на девочку, могла быть нарушена техника безопасности.

