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Подмосковный активист попытался прорваться к животным в цирке

14 Ноября 2018 в 15:03
Подмосковный активист попытался прорваться к животным в цирке

Зоозащитник в подмосковных Мытищах попытался прорваться в передвижной цирк «Корона», чтобы проверить, как там содержатся животные. Охранник не пропустил активиста внутрь. Поговорить с ним пришлось также директору цирка «Корона» Олегу Плахтееву. Защитник животных вел себя довольно агрессивно, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мужчина требовал пропустить его, ссылаясь на новости с нападениями животных на зрителей в цирках. Активист также заявил, что он не носит вещи из натуральной кожи и является вегетарианцем.


После неудачной попытки проверить, как содержатся в цирке звери, зоозащитник отправился на улицу устраивать одиночный пикет.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке Краснодарского края, где произошло нападение тигрицы на девочку, могла быть нарушена техника безопасности.

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