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Подмосковным пенсионерам перекодируют соцкарты для бесплатного проезда

27 Июля 2018 в 20:05

Пожилым жителям Московской области старше 60 лет необходимо перекодировать свои социальные карты для получения возможности бесплатного проезда в пригородных электричках. Процедура стартует с 1 августа, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире Телеканала 360.

Кроме того, аналогичную процедуру необходимо произвести тем пожилым жителям региона, которые хотят иметь возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. Эта льгота вступает в силу с 1 сентября. Для перекодирования карты под эту услугу есть несколько вариантов.

Во-первых, можно обратиться в территориальное управление социальной защиты. Также сервис будет доступен на станциях метро, вход в которые осуществляется с вокзалов. Кроме того, соцкарты будут перекодировать на специальных стойках Минсоцзащиты в столичной подземке, которые заработают с 1 сентября.

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