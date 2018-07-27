Подмосковным пенсионерам перекодируют соцкарты для бесплатного проезда

Пожилым жителям Московской области старше 60 лет необходимо перекодировать свои социальные карты для получения возможности бесплатного проезда в пригородных электричках. Процедура стартует с 1 августа, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире Телеканала 360 .

Кроме того, аналогичную процедуру необходимо произвести тем пожилым жителям региона, которые хотят иметь возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. Эта льгота вступает в силу с 1 сентября. Для перекодирования карты под эту услугу есть несколько вариантов.

Во-первых, можно обратиться в территориальное управление социальной защиты. Также сервис будет доступен на станциях метро, вход в которые осуществляется с вокзалов. Кроме того, соцкарты будут перекодировать на специальных стойках Минсоцзащиты в столичной подземке, которые заработают с 1 сентября.