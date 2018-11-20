Подмосковных школьников перевели на пятидневку

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников

На пятидневную учебную неделю перешли 98% школ Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее словам, в настоящий момент в 21 школе в 11 территориях обучение осуществляется в смешанном режиме: все начальные классы — на пятидневной учебной неделе, старшие классы с углубленным и профильным обучением — на шестидневной.

В Подмосковье также ликвидируют вторую смену в школах.

Ранее НСН рассказала, что большая часть россиян поддержала введение нового школьного предмета – уроков полового воспитания. Такую позицию поддержали 60% респондентов. Причём только 12% участников опроса высказались резко против. Ещё 15% отметили, что они «скорее, не поддерживают». Стоит отметить, что 63% респондентов посчитали, что такой урок должен идти в средних классах, а 24% убеждены, что это тема для старших классов, сообщает ВЦИОМ.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН удивился результатам опроса. По его словам, половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет.