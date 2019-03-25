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Подмосковные спасатели подготовились к началу пожароопасного периода

25 Марта 2019 в 22:29
Подмосковные спасатели подготовились к началу пожароопасного периода

В МЧС Подмосковья заявили о готовности к началу пожароопасного периода, который в этом году ожидается в третьей декаде апреля, сообщает «Москва 24».

В ведомстве отметили, что на территории Подмосковья применяется четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки: наземное патрулирование, авиапатрулирование, видеомониторинг, космический мониторинг.

Объединенная группировка сил и средств составляет более 89 тысяч человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Тверская область станет пилотным регионом для проверки на практике работы новейших геоинформационных сервисов, работающих на данных с космических аппаратов орбитальной группировки.

С помощью новейших разработок «Российских космических систем» можно будет решать многие экологические проблемы, в частности выявлять пожары, ветровалы, проводить анализ состояния лесов. Об этом шла речь на встрече в Научном центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», входящей в госкорпорацию «Роскосмос».

По словам Валентины Матвиенко, современные технологии «Роскосмоса» – это возможности для повышения эффективности контроля в лесном хозяйстве страны.


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