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Подмосковные следователи проверят школу, где учеников кормили несвежими продуктами

14 Февраля 2019 в 20:21
Подмосковные следователи проверят школу, где учеников кормили несвежими продуктами

Следователи в подмосковном Одинцово проверяют информацию о том, что учащихся одной из местных школ кормили в столовой продуктами с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в областном ГСУ СКР.

В сообщении отмечается, что ранее об этом сообщили СМИ. Кроме того, родители рассказали о критическом состоянии классов. По их словам, с потолка осыпается покрытие, а также регулярно протекает крыша.

Ведомство проводит доследственную проверку этой информации, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, к чему приводит питание переваренными макаронами, которые давали школьникам в Кемеровской области. 

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