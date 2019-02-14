Подмосковные следователи проверят школу, где учеников кормили несвежими продуктами

Следователи в подмосковном Одинцово проверяют информацию о том, что учащихся одной из местных школ кормили в столовой продуктами с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в областном ГСУ СКР.

В сообщении отмечается, что ранее об этом сообщили СМИ. Кроме того, родители рассказали о критическом состоянии классов. По их словам, с потолка осыпается покрытие, а также регулярно протекает крыша.

Ведомство проводит доследственную проверку этой информации, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, к чему приводит питание переваренными макаронами, которые давали школьникам в Кемеровской области.

