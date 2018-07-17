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Подмосковные кафе назвали самые популярные блюда во время ЧМ-2018

17 Июля 2018 в 13:03
Подмосковные кафе назвали самые популярные блюда во время ЧМ-2018

Самыми востребованными блюдами из меню подмосковных кафе и ресторанов во время ЧМ-2018 были закуски к пиву, шашлык, борщ и солянка. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минпотребрынка. В ведомстве отметили, что за время мундиаля заведения общепита заработали на 20% больше. Там отметили, что количество пробитых чеков увеличилось на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку, - на 5%. В основном оборот кафе и ресторанов вырос за счет хорошей продажи слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

 

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