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Подмосковные инспекторы ГИБДД помогли енотовидной собаке убраться с дороги

13 Февраля 2018 в 13:25
Подмосковные инспекторы ГИБДД помогли енотовидной собаке убраться с дороги

Сотрудники ГИБДД в Можайском районе Подмосковья поймали бегавшую по трассе енотовидную собаку. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», дикий зверек бегал по проезжей части из-за того, что у него никак не получалось преодолеть снежный вал на обочинах. Инспектор ГИБДД Евгений Гавриленков рассказал, что когда енотовидная собака заметила свет фар от их машины, то решила лечь и притвориться мертвой.

Дорожным полицейским удалось поймать зверя и вернуть в лес. Животное вело себя спокойно и не кусалось. 

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