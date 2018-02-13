Подмосковные инспекторы ГИБДД помогли енотовидной собаке убраться с дороги

Сотрудники ГИБДД в Можайском районе Подмосковья поймали бегавшую по трассе енотовидную собаку. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», дикий зверек бегал по проезжей части из-за того, что у него никак не получалось преодолеть снежный вал на обочинах. Инспектор ГИБДД Евгений Гавриленков рассказал, что когда енотовидная собака заметила свет фар от их машины, то решила лечь и притвориться мертвой.

Дорожным полицейским удалось поймать зверя и вернуть в лес. Животное вело себя спокойно и не кусалось.