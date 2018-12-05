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Подмосковные депутаты сэкономят на пластике

5 Декабря 2018 в 21:26
Подмосковные депутаты сэкономят на пластике

Московская областная дума решила с 2019 года отказаться от использования пластиковых изделий, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Также было принято решение рекомендовать всем ведомствам поддержать инициативу Мособлдумы, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

По словам Брынцалова, в настоящее время профильным комитетом Мособлдумы проводится работа по созданию законопроекта о сокращении использования пластиковых изделий в регионе. В дальнейшем законопроект будет вынесен на обсуждение в Государственной Думе.

Россия не может полностью отказаться от пластика и перейти на посуду и упаковки из альтернативных материалов. Об этом в эфире НСН заявил директор природоохранных программ российской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

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