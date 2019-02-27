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Подмосковная саблезубая кошка ищет хозяина

27 Февраля 2019 в 20:58
Подмосковная саблезубая кошка ищет хозяина

У найденной в Ивантеевке шотландской вислоухой кошки нижние клыки торчат наружу. По этой причине ее уже прозвали «саблезубой». По словам подобравшего кошку местного жителя, животное очень ласковое, со здоровьем проблем нет. В настоящее время животное ищет себе хозяина.

«За счет физиологической особенности она может стоить дороже своих сородичей. К примеру, мейн-куны с полидактилией ценятся выше, чем обычные, – отметил ветеринар Олег Ржепишевский.

По примерным подсчетам, стоимость такой кошки может составить несколько десятков тысяч рублей, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее житель города Кемерово разместил объявление о продаже необычного питомца за 5 млн рублей. В частности мужчина написал, что продает не просто кота британской породы, а экстрасенса, который может вступать в контакт с потусторонним миром. Автор объявления предлагает покупателям общаться с духами и приведениями через необычного питомца. Мужчина не забыл упомянуть и то, что предпочитает отдать животное в хорошие руки, потому что, не смотря на необычные способности кот нуждается во внимании и заботе со стороны живых.

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН подтвердил, что животные могут обладать сверхъестественными способностями.

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