Подмосковье засыплет снегом

Подмосковное отделение МЧС предупредило о сильном снегопаде в четверг. Согласно прогнозам синоптиков, на жителей Московской области обрушится мокрый снег и метель, порывы ветра будет достигать 18 метров в секунду. На дорогах появится гололедица, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Жителям посоветовали быть внимательными на улицах, избегать деревьев и различных неустойчивых конструкций. Автовладельцам посоветовали по возможности отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

В Гидрометцентр сообщили, что непогода с сильным похолоданием ожидается практически на всей территории центральной России. По данным синоптиков, мороз в ночные часы в конце недели усилится на севере до минус 27 градусов. Ожидаются также снег, метель, гололед, пишет «Свободная пресса». Ухудшение погоды произойдет под влиянием циклона и арктического атмосферного фронта 15 марта в большинстве областей ЦФО.