Подмосковье тестирует уникальную систему контроля общественного транспорта

В региональном Минтрансе сообщили о проведении тестирования уникальной системы контроля общественного транспорта в Московской области, пишет Подмосковье сегодня. «В Подмосковье будет введена система контроля общественного транспорта, которая в настоящее время проходит тестовую эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Начиная с сегодняшнего дня к системе подключены Мосавтодор, Мострансавто и муниципальные транспортные предприятия. За работой дорожной техники, школьных и пассажирских автобусов ведется онлайн-контроль.

В Минтрансе обещают, что «региональная навигационно-информационная система (РНИС) полезна и для пассажиров. Так, на сайте РНИС Подмосковья и в мобильном приложении пассажир сможет узнать время прибытия автобуса и получитьинформацию об изменениях маршрутов. Кроме того, мобильное приложение планируется интегрировать с «Доброделом». В нем будут доступны сервис пробок и региональные новости».