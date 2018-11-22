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Подмосковье назвали одним из наиболее вероятных мест встречи с Йети

22 Ноября 2018 в 12:57
Подмосковье назвали одним из наиболее вероятных мест встречи с Йети

Туристы считают Подмосковье одним из главных мест встречи со снежным человеком. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на данные опроса, проведённого сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики выяснили, что в топ-3 вошли Горная Шория в Кемеровской области, Горный Алтай и Южный Урал. Кроме того, среди возможных мест встречи со снежным человеком фигурируют Московская область, Пермский край и Новосибирская область.

Добавим, Йети является неофициальным символом горного курорта Шерегеш.

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