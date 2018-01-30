Подмосковье борется со снежными заносами на дорогах

Коммунальные службы Московской области за минувшие сутки очистили от снега более 12 тыс. километров дорог. На борьбу со снежными заносами в Подмосковье вышли порядка тысячи единиц спецтехники, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Также трассы обрабатывали реагентами. За сутки в области выпало порядка тридцати процентов месячной нормы осадков. По прогнозу, во вторник, 30 января в регионе также прогнозируется снегопад.

В столице водителей также предупредили о возможности увеличения количества дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада, отмечает RT. Высота снежного покрова в столице выросла до 23 см, сообщили в Гидрометцентре России. Таким образом, достигнуто максимальное значение за текущий зимний сезон. По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве выпадет еще около 6 мм снега.