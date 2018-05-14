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Подмосковье атаковали энцефалитные клещи

14 Мая 2018 в 16:14
Подмосковье атаковали энцефалитные клещи

За последние два месяца в России от укусов клещей пострадали более пятидесяти тысяч человек. Такие цифры озвучили в Роспотребнадзоре. При этом, по информации ведомства, во всех регионах страны еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются этими насекомыми, проводится с 15 марта.

Между тем, специалисты подчёркивают, что в Подмосковье атакуют энцефалитные клещи. Как отмечает «Русская планета», наиболее опасными в этом отношении считаются Талдомский и Дмитровский районы МО. Источник подчёркивает, что опасные насекомые попадают в столичный регион из Рязанской, Владимирской, Тверской, Смоленской и Белгородской областей.

 

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