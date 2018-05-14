Подмосковье атаковали энцефалитные клещи

За последние два месяца в России от укусов клещей пострадали более пятидесяти тысяч человек. Такие цифры озвучили в Роспотребнадзоре. При этом, по информации ведомства, во всех регионах страны еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются этими насекомыми, проводится с 15 марта.

Между тем, специалисты подчёркивают, что в Подмосковье атакуют энцефалитные клещи. Как отмечает «Русская планета», наиболее опасными в этом отношении считаются Талдомский и Дмитровский районы МО. Источник подчёркивает, что опасные насекомые попадают в столичный регион из Рязанской, Владимирской, Тверской, Смоленской и Белгородской областей.