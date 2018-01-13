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Подать документы для участия в выборах успели 20 партийный кандидатов

13 Января 2018 в 10:19
Подать документы для участия в выборах успели 20 партийный кандидатов

Центризбирком завершил прием документов у кандидатов, которые намерены баллотироваться в президенты РФ. Пятница, 12 января, стала последним днем приема документов у партийных кандидатов. Как сообщили в ЦИК, от партий участвовать в президентской кампании претендуют 20 человек. Согласно российскому законодательству, теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап — регистрация.

Ранее ЦИК завершил прием документов у самовыдвиженцев. Избирательные счета были открыты у 15 самостоятельных кандидатов. Теперь им предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей. Партийным кандидатам нужно в три раза меньше. Кандидатам от парламентских партий подписи собирать не нужно, пишут «Известия».

Ранее по всей России открылись пункты сбора подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Из-за большого наплыва желающих волонтеры не прекращали работу даже в Рождество.

 

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