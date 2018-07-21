Подаренный Путиным мяч проверила служба безопасности Трампа

Футбольный мяч, подаренный президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, проверили на наличие шпионского оборудования и другие приспособления, представляющие угрозу безопасности. Об этом сообщили в службе безопасности американского президента.

Как отметили сотрудники Секретной службы, проверка является стандартной и применяется в отношении всех подарков президенту страны, пишет Associated Press.

Владимир Путин во время саммита в Хельсинки 16 июля подарил Дональду Трампу футбольный мяч с прошедшего в России Чемпионата мира по футболу.

«Господин президент Трамп только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне», - сказал Путин, вручая подарок американскому коллеге.

Трамп в ответ подарил Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз».