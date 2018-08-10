Подана заявка на альтернативный маршрут «Северного потока 2» в Дании

Проектная компания Nord Stream 2 AG направила в пятницу, 10 августа, заявку на альтернативный маршрут прокладки трубопровода в Дании. Как сообщает оператор, газопровод будет пересекать только исключительную экономическую зону страны. Он пройдёт к северо-западу от острова Борнхольм и не затронет территориальные воды Дании.

В то же время, Nord Stream 2 не отзывает и заявку c первоначальным маршрутом, который был разработан с учётом рекомендаций датских властей, передает «Интерфакс». Как подчёркивает оператор, этот вариант остаётся предпочтительным.

По данным прессы, Копенгаген затягивает выдачу разрешения на строительство газопровода под давлением Вашингтона. В июня глава правительства Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с идеей вынести обсуждение проекта «Северный поток 2» на общеевропейский уровень.

Nord Stream 2 получил уже разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. В самой России ещё необходимо получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море страны.