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Вассал Константинополя. Раскрыты принципы новой «Украинской церкви»

5 Декабря 2018 в 10:49
Вассал Константинополя. Раскрыты принципы новой «Украинской церкви»

Средства массовой информации Греции обнародовали одну страницу проекта устава так называемой «единой церкви Украины». Документ был одобрен Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. Как сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr, новая структура, предположительно, будет создаваться по модели Критской церкви – она имеет полуавтономный статус, подчиняется напрямую Константинопольскому патриарху, а предстоятель носит титул архиепископа.

РИА Новости передает, что главой новой церкви на Украине будет не патриарх, а митрополит. «Украинская церковь» будет иметь право получать миро только из Стамбула. В Русской православной церкви настаивают, что право мироварения принадлежит любой независимой канонической церкви.

Кроме того, «украинская церковь» не будет иметь права принимать решение о причислении к лику святых. Канонизацию должен будет подтверждать Константинополь. Как отмечает Ura.ru, Украинская автокефальная церковь будет полностью подчинена Константинополю и любой важный вопрос обязана будет выносить на суд Вселенского патриарха, который даже не обязан объяснять свой окончательный вердикт.


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