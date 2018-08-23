Под Севастополь придет «Крымская волна»

Фестиваль музыки «Крымская волна» 25 августа пройдет на Тороповой даче под Севастополем. Участниками станут популярные российские рэп и хип-хоп исполнители, а также диджеи: 25/17, ST, PLC, Айкью, Моsя, Bassquaid, Tony Tonite, Mastang и другие.

Фестиваль станет продолжением состоявшегося в Крыму на мысе Тарханкут первого масштабного Open Air «Тарханкут. Крымская волна». Это мероприятие объединило поклонников экстремального спорта и музыки, сообщает КИА.

Территория фестиваля, равная шести футбольным полям, вместила в себя паркур парк, серфстанцию, пляжный стадион, баскетбольную площадку, пляжный клуб, сцену, танцпол, а также кемпинговую стоянку и торговые ряды.