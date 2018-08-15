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Под Липецком охранник зарезал воспитательницу детсада, обнял ее и покончил с собой

15 Августа 2018 в 18:51
Под Липецком охранник зарезал воспитательницу детсада, обнял ее и покончил с собой

Воспитательница и охранник детского сада «Василёк» города Грязи Липецкой области были обнаружены мертвыми в обнимку. Рядом лежало орудие преступления – окровавленный нож, сообщает региональное управление СК РФ.

Тела обнаружил муж убитой, когда заволновавшись, что супруга не вернулась домой, отправился на ее поиски. Как предполагают местные издания, трагедия могла разыграться из-за неразделенной любви охранника к воспитательнице.

«Он её любил, а она не хотела с ним быть. У них начался конфликт, и он пырнул её в сонную артерию. После чего обнял и покончил с собой», — заявил в интервью местному порталу most.tv один из местных жителей.

Однако следователи рассматривают и другую версию – двойного убийства: уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц». Точные причины смерти воспитательницы и охранника предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

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