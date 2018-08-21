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Почётное консульство Украины с ошибкой на табличке открылось в Хорватии

21 Августа 2018 в 09:48
Почётное консульство Украины с ошибкой на табличке открылось в Хорватии

Почётное консульство Украины в Хорватии открылось в городе Сплит. Торжественную церемонию посетили супруга президента Украины Марина Порошенко, премьер-министр балканской страны Андрей Пленкович, сообщает RT.

Интересно, что на здании консульства разместили табличку с грамматической ошибкой. Если на хорватском языке всё указано верно, то на украинском допущена ошибка в склонении. Это следует из фотографии, размещённой почётным консулом Незалежной Ивицей Пиричем на странице в Facebook, пишет Газета.ру.

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