Почётное консульство Украины с ошибкой на табличке открылось в Хорватии

Почётное консульство Украины в Хорватии открылось в городе Сплит. Торжественную церемонию посетили супруга президента Украины Марина Порошенко, премьер-министр балканской страны Андрей Пленкович, сообщает RT.

Интересно, что на здании консульства разместили табличку с грамматической ошибкой. Если на хорватском языке всё указано верно, то на украинском допущена ошибка в склонении. Это следует из фотографии, размещённой почётным консулом Незалежной Ивицей Пиричем на странице в Facebook, пишет Газета.ру.