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Почти полмиллиона россиян собираются проголосовать по месту пребывания

12 Февраля 2018 в 17:33
Почти полмиллиона россиян собираются проголосовать по месту пребывания

Более 452 тысяч избирателей подали заявления о намерении проголосовать на выборах президента РФ 18 марта 2018 года по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такие цифры озвучил ЦИК РФ.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, в день таких заявлений поступает до 46 тысяч.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания разрешили с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно будет сделать также в любой участковой избирательной комиссии.



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